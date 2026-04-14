CMD advierte sobre riesgo de enfermedades tras lluvias: ¿qué recomienda?

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El presidente nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, exhortó este martes a la población a reforzar las medidas de higiene ante el riesgo de enfermedades asociadas a las lluvias registradas y la acumulación de agua en el país.

El galeno advirtió que la presencia de animales como ratas, cuyos desechos contaminan el entorno, puede propagar enfermedades peligrosas como la leptospirosis, por lo que insistió en extremar los cuidados sanitarios.

“Hay que cuidar la higiene al máximo, maximizarla y cuidarla, ¿por qué? Los animales como las ratas, a través de su orina, de sus heces fecales, entre otros, transmiten enfermedades importantes como la leptospirosis”, señaló.

Peña Núñez alertó además sobre la posibilidad de brotes de padecimientos virales como el zika y la chikungunya, debido a las condiciones que favorecen la proliferación de mosquitos.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a eliminar criaderos de mosquitos, mantener la limpieza en los hogares y reforzar el lavado frecuente de manos, especialmente antes de ingerir alimentos y después de ir al baño o de tener contacto con superficies contaminadas.

“Hay que eliminar los criaderos, hay que lavarse las manos, higienizarse las manos con frecuencia antes de comer y después de ir al baño o de estar en contacto con cuerpos”, pronunció el presidente del CMD.