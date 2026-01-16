CNDH pide RD indagar denuncia a Julio Iglesias

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al presidente Luis Abinader disponer de una investigación, sobre la denuncia en España, contra el artista de ese país, Julio Iglesias, por presunta agresión sexual contra dos de sus empleadas.

Los casos habrían ocurrido en casas de Punta Cana, en República Dominicana y en Lyford Cay, de Bahamas.

En tanto, el Ministerio Público dominicano dijo al periódico Hoy que no tiene información del caso.

El presidente de la CNDH, doctor Manuel María María Mercedes, en declaraciones a este diario, expresó que aspira a que el presidente dominicano ordene indagar este caso, porque nadie puede estar por encima de la ley.

Asimismo, le solicitó a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, que se anime a encabezar la investigación de la denuncia de que fue apoderada la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España.

Adelantó que si la Procuraduría no acciona, la CNDH va a proceder a solicitar la apertura de la investigador del proceso que dieron a conocer al mundo los medios de comunicación elDiario.es y Univision Noticias.

Una opinión contraria a la CHDH tiene el abogado dominicano Jaime Terrero, quien considera que la denuncia contra Julio Iglesias podría tener un interés de afectar al artista o fines de lucro.

El abogado llega más lejos, al señalar que esto podría tratarse de un chisme. Dice que de ser autoridad no lo investigaría, por entender que en República Dominicana existen situaciones más importantes para prestarle atención, tal como es la desaparición de menores de edad.

“Existen casos más importantes a los que se les debe prestar atención”, señaló.

Unidad de Violencia de Género

El periódico Hoy buscó la opinión de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General, pero no tiene datos de la presunta agresión sexual a extrabajadoras de Julio Iglesias.

La titular de la unidad del Ministerio Público, Ana Andrea Villa Camacho, respondió que no tienen información del caso del artista de 82 años.

El expediente que llegó a España

El 14 de enero de este año se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España comenzó diligencias de investigación penal preprocesal, para averiguar más sobre la denuncia que dos mujeres presentaron el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, por presuntos delitos de agresión sexual, en el 2021.

Pese a que la fase es secretara, se supo que la organización internacional feminista “Women’s Link” habría asumido la acción legal de las denunciantes y que los delitos podrían constituir trata de seres humanos con fines de imposición de “trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual, “delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores”. Según elDiario.es y Univisión, existen tres años de investigación del caso y entrevistas a 15 extrabajadores de Iglesias. Las dos denunciantes adquirieron la identidad ficticia de “Rebeca” y “Laura”. Se identifican respectivamente como antigua empleada de servicio doméstico y fisioterapeuta del artista.

Iglesias aseguró que todo se va a aclarar

Completa el caso con las declaraciones de Julio Iglesias a la revista “Hola”, el pasado miércoles, de que “todo se va a aclarar”. Niega los hechos y precisó que quiere llegar al fondo de la cuestión.