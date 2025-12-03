CNM anuncia los nuevos jueces del TSE; Ygnacio Camacho Hidalgo repite como presidente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció este martes la escogencia de los jueces que conformarán el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, acotó que el CNM eligió solo a los cinco miembros titulares del TSE, y sus suplentes, y "en los próximos días" será anunciado cuándo se escogerán a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

Los escogidos por el Consejo por un período de cuatro años, son: Ygnacio Pascual Camacho; con suplente Lourdes Teresa Salazar; Pedro Pablo Yermenos Forastieri, con su suplente Juan Cuevas; Fernando Fernández Cruz, con su suplente Juan Manuel Martín; Rafelina Peralta Arias, con su suplente Freddy Ángel Castro; y Glenis Rosángela García, con su suplente Víctor Rafael Minier.

En ese orden, el CNM decidió a unanimidad, que Ygnacio Camacho Hidalgo continúe presidiendo el TSE por los próximos cuatro años.

Del mismo modo, se anunció que los elegidos se juramentarán en el Palacio Nacional el jueves 04 de diciembre a las 6:00 de la tarde.

