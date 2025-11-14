CNM concluye segunda sesión de vistas públicas a aspirantes a jueces de la SCJ y TSE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), concluyó la segunda sesión de vistas públicas correspondiente al proceso de evaluación de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La jornada estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en su calidad de presidenta en funciones del CNM, y contó con la participación de la totalidad de los consejeros, conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento núm. 1-25.

Consejo Nacional de la Magistratura concluye segunda sesión de vistas públicas.

Al término de la sesión, la miembro y secretaria del Consejo, Nancy Salcedo, acompañada del subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla, y del secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García, informó que durante la jornada de este viernes fueron entrevistados 20 aspirantes para ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

Explicó que, aunque estaba programado evaluar a 21 postulantes en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, la sesión concluyó antes de lo previsto debido a la fluidez del proceso. Precisó que el candidato ausente mantiene la posibilidad de presentarse en la última sesión, ya que el CNM contempla flexibilidad cuando existen excusas justificadas.

Consejo Nacional de la Magistratura concluye segunda sesión de vistas públicas.

La magistrada Salcedo indicó que las evaluaciones continuarán el próximo martes y cerrarán el jueves siguiente, completando así el calendario de entrevistas públicas.

Sobre la dinámica de participación de los consejeros, recordó que el reglamento permite que cada miembro decida si formula preguntas durante las vistas públicas. Asimismo, adelantó que la elección final de los nuevos jueces está prevista para finales de este mes, en una fecha que será anunciada oportunamente.

Consejo Nacional de la Magistratura concluye segunda sesión de vistas públicas.

Durante la jornada fueron entrevistados los siguientes postulantes: