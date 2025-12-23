CNM juramenta nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), juramentó la mañana de ayer a cinco nuevos jueces que pasarán a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), luego de concluido el proceso de evaluación y selección el pasado viernes.

Los juramentados fueron Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Hernández Victoria, Namphy Andrés Rodríguez y Yorlin Lisett Váquez Castro, quienes se suman al órgano del Poder Judicial. También fue seleccionada y juramentada como segunda sustituta del presidente de la SCJ, Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la corte. El acto fue llevado a cabo en el Palacio Nacional, y encabezado por el presidente de la República y titular del CNM, Luis Abinader.

Al finalizar la actividad, el jurista y también periodista, Namphy Rodríguez reconoció que la Suprema Corte enfrenta importantes desafíos, entre ellos la aplicación del nuevo Código Penal, el derecho penal material, y la implementación del Código Procesal Penal, ya en ejecución. No obstante, aseguró que la selección realizada por el CNM fortalecerá el Poder Judicial.

De su lado, Manuel Aurelio Hernández Victoria reafirmó su compromiso de ejercer sus funciones apegado a la Constitución de la República y al principio de convencionalidad. A la vez aseguró que su labor estará guiada por la búsqueda permanente de la justicia en cada decisión.

Cabe destacar que del grupo designado, tres magistrados pertenecen a la carrera judicial y se desempeñaban hasta el momento como jueces de cortes de apelación, Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Aurelio Victoria.

Mientras que los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio de acuerdo con el artículo 180 de la Constitución. Estos son Namphy Andrés Rodríguez y Yorlin Lisett Vásquez Castro