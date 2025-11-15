CNM realizó ayer la segunda evaluación aspirantes a SCJ y TSE

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) realizó ayer la segunda sesión de vistas públicas para la evaluación de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), siendo la primera en exponer Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, quien reiteró que las candidaturas independientes figuran en la ley.

Asimismo, la actual miembro del TSE y aspirante a continuar en el organismo fue abordada sobre las competencias y efectividad de esa alta corte.

La jornada de ayer estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en su calidad de presidenta en funciones del CNM, y contó con la participación de los demás consejeros, conforme a lo establecido en la Constitución y el reglamento 1-25, es decir, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

En la sesión, Lenis García Guzmán, directora de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral (JCE) y aspirante a formar parte del TSE, expuso sobre la necesidad de seguir logrando cerrar la brecha entre hombres y mujeres.

Desde su óptica en una democracia y una justicia donde participen más mujeres es una democracia más saludable para el sistema y la sociedad. “Hemos avanzado. Aspiro que en un futuro se pueda lograr la paridad entre hombres y mujeres, no solo a nivel de representación y conformación de boletas electorales, sino también en las diferentes instancias de toma decisiones y en los estamentos políticos”, precisó.

Consultada por el presidente del Senado acerca de la cantidad o calidad de las sentencias (que es más importante), la joven abogada considera que la función del juez es fallar oportunamente con calidad irrefutable. No obstante, dijo que ambas cosas son importantes.

Recordó que justicia retardada es justicia denegada. “De ser electa en el TSE me comprometo a trabajar por cantidad y calidad de las sentencias, evitar la moral judicial y garantizar los derechos de los ciudadanos”, aseveró.

De su lado, Alexis Andrés Gómez Geraldino (SCJ), juez de la Corte de Apelación de Trabajo, expuso sobre la necesidad de lograr una justicia más humana y sensible.

En tanto, la magistrada Daira Cira Medina Tejeda fue consultada sobre la ley de casación la cual valoró como positiva. De igual forma, explicó sobre el proceso de extradición.

En tanto, Erick José Hernández Machado, al referirse a los principios éticos que deben primar en un juez del TSE durante un proceso de alta polarización política, citó responsabilidad, transparencia y agilidad para resolver los casos. “En materia electoral, el juez debe procurar la certeza del acto basado principalmente en el principio de legitimidad de los hechos”, precisó.

Rectificaciones de actas

En el proceso postuló también el exjuez del TSE, Ramón Arístides Madera Arias, quien habló sobre los derechos de ciudadanía y su importancia, entre ellos, elegir y ser elegido, así poder denunciar a los funcionarios que cometan faltas en el ejercicio de sus funciones. Estos derechos se adquieren a partir de los 18 años, agregó.

“Los derechos de ciudadanía son muy importantes y aquí quiero destacar que no es lo mismo derecho de ciudadanía que derechos fundamentales”, puntualizó.

En ese contexto, explicó que en el caso de los derechos fundamentales son adherentes a todas las personas, pero los de ciudadanía solo competen a los individuos que han cumplido 18 años de edad.

Sobre los logros durante su gestión como juez de esa alta corte, Madera Arias dijo que fue una época de oro.

“El Tribunal se ganó la confianza de la sociedad, de todos los actores del sistema”, precisó y señaló que encontraron una mora en las rectificaciones de las actas de del Estado Civil, la cual fue eliminada.

“Habían pendientes 8 mil casos sin resolver. Era una tortura para una persona lograr una rectificación de un acta del Estado civil, porque duraban hasta cinco años. Nos fajamos a trabajar con un equipo y logramos eliminar en dos años totalmente esa mora judicial”, indicó.

Participantes

En la jornada, participaron además, Francisca Gabriela García Gómez de Fadul, Juan Manuel Martín Garrido Campillo, José Heriberto Gómez Pichardo, Julián Antonio Henríquez Puntiel, Arístides Dalmiro Heredia Sena, Ramón Antonio Hernández Domínguez, Mildred Inmaculada Hernández Grullón, Yoaldo Hernández Perera, Manuel Aurelio Hernández Victoria, Carmen Estela Mancebo Acosta, Wendy Martínez Mejía, Pedro Antonio Mateo Ibert, Víctor Rafael Menieur Méndez y Niño José Merán Familia.

Temas recurrentes

En sentido general, las preguntas versaron sobre ley electoral, candidaturas independientes, inteligencia artificial y uso de la tecnología en el sistema de justicia, partidos políticos, paridad de género y método D’Hondt.

Al término de la sesión, la miembro y secretaria del Consejo, Nancy Salcedo, acompañada del subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla, y del secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García, informó que durante la jornada fueron entrevistados 20 aspirantes.