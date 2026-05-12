CNUS y CASC creen CD aprobaría la ley esta semana

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

A 18 meses de que la modificación al Código de Trabajo fuera sometida al Congreso Nacional, la normativa sigue estancada en la Cámara de Diputados (CD), a pesar de que la comisión que lo estudió rindió su informe favorable, por lo que se espera sea aprobado esta semana.

Ante la situación, las principales líderes sindicales del país estuvieron reunidos el fin de semana con los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y con Alfredo Pacheco, de la CD quienes se comprometieron aprobarlo en los próximos días.

La Confederaciones Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y Autónoma Sindical Clasista (Casc) exigió del organismo probar ya el Código, bajo el entendido de que todo está consensuado.

La modificación a la normativa ya fue aprobada a finales del año pasado por el Senado de la República en dos lecturas y, enviada a la cámara en diciembre pasado, donde fue aprobada en primera lectura y enviada a la comisión de trabajo para su estudio.

Rafael Abreu (Pepe) de la Cenus, considera que la pieza está estancada en la CD por presiones del sector empresarial sobre la cesantía, un tema que adelantó no será negociado.

La comisión de trabajo, que preside el diputado Mélido Mercedes, rindió su informe, por lo que solo falta sea colocado en la orden del día del pleno para su debate, aprobación, modificación o rechazo.

Abreu aclara que el problema de la cesantía no es solamente del artículo 80, ya que también incluye el astreinte, artículo 86, el contrato de prueba, un invento de senadores, que espera no se repita y se apruebe lo que determinó la comisión de la CD.

Advierte que si el Código perime será responsabilidad del empresariado y los legisladores, porque los trabajadores están dispuesto a coexistir 32 años más con la actual normativa, tras recordar que fue el sector empresarial quien propuso la modificación.

Gabriel del Río Doñé, presidente de la Casc, confía en que en esta semana al CT sea aprobado en el CD y enviado de nuevo al Senado para que lo convierta en Ley y lo envíe de inmediato al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

“El empresariado tiene que entender que el tema de la cesantía no impide que el país camine, no es un obstáculo ni para el trabajo ni para que la economía avance, como lo ha hecho en los últimos 30 años, aunque los salarios no han mejorado”, apunta.

La comisión

El presidente de la comisión de trabajo de la CD. Mélido Mercedes, informó que el tema de la cesantía laboral, el de mayor controversia, no fue tocado por la comisión, que lo deja tal como lo aprobó el Senado de la República.

“En relación al artículo 86 del Código de Trabajo, que refiere a la Cesantía, la comisión determinó por mayoría que se quede tal como llegó del Senado, pero la idea de nosotros era entregar el informe al pleno, tal como hemos hecho”, explicó.