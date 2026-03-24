Coalición pide controles de lavado de activos a partidos

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político manifestó ayer su preocupación por los múltiples casos de narcotráfico que han penetrado en la actividad política, y de la corrupción para el financiamiento de las campañas electorales. Ante esta creciente amenaza contra el sistema político dominicano, miembros de la coalición solicitaron al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), designar como sujetos obligatorios del sistema anti lavados a partidos políticos, candidatos, precandidatos y movimientos políticos.

Asimismo, solicitaron al Congreso Nacional modificar las leyes 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de manera que estas sean robustecidas para blindar la entrada del dinero sucio a los esquemas políticos.

De acuerdo con el análisis compartido durante una rueda de prensa, indicaron que ambas leyes presentan fuertes debilidades, dado que, a pesar de que la Ley 33-18 regula el financiamiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esta no alcanza a los candidatos ni precandidatos a posiciones políticas, y tampoco obliga a los actores a tomar medidas anti lavado, ni son sometidos a las sanciones de la Ley 155-17 en caso de no ejecutarlas. Frente a dicho escenario, los miembros de la coalición propusieron medidas concretas para fortalecer la transparencia. Entre ellas, la creación de un Registro Nacional de Financiamiento Político, la canalización obligatoria de los aportes a través de estructuras supervisadas y la publicación de todas las donaciones, con identificación de los beneficiarios finales.

En el mismo orden solicitaron a la Juntan Central Electoral reforzar sus controles y fiscalización sobre el gasto en las campañas políticas, y sobre el cumplimiento que tendrían que ejercer los nuevos sujetos obligados propuestos por la coalición.

De cara a la próxima reunión del Conclafit, prevista para abril de 2026, también pidieron que su propuesta sea incluida en la agenda, sometida a votación y que los resultados se hagan públicos.