Coalición pide investigar fallo sobre Parque Jaragua

Una coalición de organizaciones solicitó al Ministerio Público y al Consejo del Poder Judicial la apertura de una investigación exhaustiva frente a lo que califican como peligrosa y alarmante decisión emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual alegan pone en grave riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y del Parque Nacional Jaragua, uno de los ecosistemas más importantes del Caribe.

La decisión cuestionada fue dictada por los jueces Mildred Inmaculada Hernández, Ramona Gutiérrez e Ismael Ramírez , mediante la cual ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregar 12,577,201.82 metros cuadrados de zona costero-marina del Parque Nacional Jaragua a favor de la empresa Inversiones del Sur, bajo el argumento de que dichos terrenos no forman parte del área protegida.

La coalición calificó el fallo como sospechoso, señalando que los beneficiarios finales de esta decisión serían miembros de la familia Gadala María, quienes fueron declarados testaferros del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Mediante la Ley 5816, del 5 de febrero de 1962, y el Estado dominicano confiscó todos sus bienes

Recordaron que en junio del 2013, el Registro de Títulos de Barahona emitió un certificado de título cancelando el título privado y pasando de manera formal los terrenos al Estado dominicano, amparados en la Ley 5816.

Entre las entidades denunciantes están Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Coalición Enriquillo.