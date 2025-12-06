Código Procesal Penal aprobado en única discusión

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

A seis días de que venza el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, el Senado aprobó ayer, en única discusión, las modificaciones hechas al proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal, luego de que la iniciativa fuera devuelta por la Cámara de Diputados. Ahora el Poder Ejecutivo deberá revisarlo para su posterior promulgación, proceso que debe completarse antes del 11 de este mes.

La iniciativa, que incorpora 60 modificaciones, fue aprobada a unanimidad por los 26 legisladores presentes en la sesión. Entre los cambios más relevantes se destaca que los procesos judiciales no podrán extenderse más de cuatro años, con la posibilidad de un año adicional si el caso es declarado complejo.

El proyecto fija también fija ocho meses como tiempo máximo para que el Ministerio Público concluya la investigación preparatoria cuando el imputado esté bajo prisión preventiva.

Entre otras áreas abordadas, las modificaciones incluyeron la prescripción de las penas, recusaciones, rebeldía ilegal, manejo y el acceso a las pruebas, así como los plazos de la prisión preventiva.

Por su parte, los legisladores afirmaron que, aunque no están totalmente de acuerdo con todas las modificaciones realizadas por la cámara baja, actuarían de forma coherente y votarían a favor del código. Aseguraron que en caso de haber puntos de mejora, más adelante podrán someter cualquier proyecto de modificación.

En otro orden, durante la sesión también fue aprobado en segunda discusión el proyecto de ley de Residuos Solidos. Fueron acogidas todas las modificaciones propuestas por el Poder Ejectuivo.