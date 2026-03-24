Codue y FA exigen mayor transparencia precios combustibles

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y el partido Frente Amplio, coinciden, por separado, en que la crisis por conflictos bélicos en Medio Oriente, afectaría con mayor crudeza a clase media y pobres de República Dominicana.

Alertó que los sectores de clase media serán los más afectados por los conflictos internacionales, por lo que exhorta a ciudadanos y sectores económicos “apretarse los bolsillos” como una medida de responsabilidad ante el impacto de la crisis global.

Su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio, advirtió que la clase media será la más afectada, debido a que no recibe los beneficios económicos directos del Gobierno e históricamente es la más perjudicada ante las consecuencias económicas en tiempos de crisis.

La entidad consideró además, que el país no puede permitirse que las crisis internacionales se conviertan en excusas para distorsiones internas que profundizan la desigualdad.

Señaló que la respuesta debe ir más allá de medidas paliativas, exigiendo mayor transparencia, supervisión efectiva y un compromiso real de todos los actores económicos para evitar abusos. Estima indispensable aplicar medidas más firmes y correctivas contra aquellos sectores productivos, comerciantes y vendedores que aprovechan las crisis para imponer aumentos arbitrarios y desproporcionados en perjuicio de la población.

Contradicciones

En tanto, el Frente Amplio (FA) cuestionó el reciente mensaje a la nación del presidente Luis Abinader ya que lejos de ofrecer soluciones reales, sus planteamientos evidencian serias contradicciones en la política económica del Gobierno, en particular en el manejo de los combustibles y del costo de la vida.

La organización afirmó que el Ejecutivo intenta justificar los aumentos recientes con apelar a la crisis internacional, cuando los propios datos demuestran que en escenarios similares esta gestión actuó de manera distinta.