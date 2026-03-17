Codue pide medidas amortiguen el impacto

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) exhortó ayer al Gobierno a tomar medidas económicas y sociales preventivas frente a los posibles efectos que podría generar en el país la crisis internacional marcada por las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La entidad expresó que la situación geopolítica internacional ya comienza a generar preocupación en economías dependientes de la importación de energía, como República Dominicana, por lo que considera prudente que las autoridades activen mecanismos de protección económica y social para mitigar sus posibles efectos en la población.

El presidente del Codue, Feliciano Lacen, manifestó que la población espera respuestas responsables y oportunas que permitan preservar la estabilidad económica y proteger en especial a los sectores más vulnerables.

Señaló que un posible aumento en los precios del petróleo tendría un efecto directo sobre la economía, debido a que el país es un importador neto de combustibles. Explicó que esta situación podría reflejarse en el aumento de los costos de la energía eléctrica, el transporte y alimentos.

Indicó que, aunque elpaís no tendría una implicación militar en el conflicto, podría ser afectado por cambios en las alianzas internacionales, en los precios de materias primas y ajustes en las dinámicas del comercio global. Por ello, recomendó monitoreo de situación, crear políticas de diversificación energética que permitan reducir la dependencia del petróleo.