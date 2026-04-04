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Fuertes lluvias

COE amplía alerta amarilla y verde en 11 provincias este Sábado Santo

En alerta amarilla se encuentra la provincia Monseñor Nouel, mientras que en alerta verde están: Santo Domingo, el Distrito Nacional, Duarte, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega, San José de Ocoa y Monte Plata.

COE amplía las alertas

COE amplía las alertasGuillermo Burgos

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este Sábado Santo los niveles de alerta amarilla y verde en 11 provincias, debido a la incidencia de una vaguada que provocará fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En alerta amarilla se encuentra la provincia Monseñor Nouel, mientras que en alerta verde están: Santo Domingo, el Distrito Nacional, Duarte, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega, San José de Ocoa y Monte Plata.

Riesgos por lluvias

El COE explicó que la medida se emite ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en las zonas bajo alerta.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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