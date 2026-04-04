COE amplía alerta amarilla y verde en 11 provincias este Sábado Santo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este Sábado Santo los niveles de alerta amarilla y verde en 11 provincias, debido a la incidencia de una vaguada que provocará fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En alerta amarilla se encuentra la provincia Monseñor Nouel, mientras que en alerta verde están: Santo Domingo, el Distrito Nacional, Duarte, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega, San José de Ocoa y Monte Plata.

Riesgos por lluvias

El COE explicó que la medida se emite ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en las zonas bajo alerta.