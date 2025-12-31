COE amplía alerta verde y amarilla en 11 provincias y el Distrito Nacional

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, se esperan aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, con potencial de provocar inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

El boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) advierte que las precipitaciones afectarán principalmente a localidades de La Romana, Santo Domingo, Barahona, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Pedernales, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y San José de Ocoa.

Provincias bajo alerta

• Alerta amarilla: San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional y Santo Domingo.

• Alerta verde: María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

Condiciones marítimas

El COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas extremar precauciones en toda la costa caribeña, debido a la reducción de visibilidad por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje anormal.

Recomendaciones a la población

• Mantener contacto con organismos de socorro como Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Bomberos.

• Seguir las orientaciones de protección civil.

• Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

• Abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

El organismo recordó que estas medidas se enmarcan en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos y buscan prevenir tragedias durante las celebraciones de fin de año.