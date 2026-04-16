COE amplía alertas en 26 provincias por fuertes lluvias y posibles granizos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que amplió los niveles de alerta a 25 provincias y al Distrito Nacional, debido a una masa de aire con alto contenido de humedad, combinada con los efectos de una vaguada que podrían generar lluvias intensas e incluso granizos.

En alerta amarilla se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Hermanas Mirabal, Samaná, Espaillat, Sánchez Ramírez, Valverde, Montecristi, San Juan, Independencia y Elías Piña.

En su boletín emitido a las 7:30 de la mañana de este jueves, el COE advirtió que estas alertas responden al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales.

Condiciones del tiempo

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante este jueves se registrarán incrementos nubosos desde horas de la mañana, con aguaceros moderados a fuertes.

Estas lluvias se intensificarán después del mediodía y estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra y, en ocasiones, granizos.

La entidad explicó que estas condiciones están asociadas a una vaguada que incide en varios niveles de la troposfera.