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Riesgo de inundaciones

COE amplía alertas en 26 provincias por fuertes lluvias y posibles granizos

Estas lluvias se intensificarán después del mediodía y estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra y, en ocasiones, granizos.

Mapa de alertas

Mapa de alertasCOE

Merilenny Mueses
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que amplió los niveles de alerta a 25 provincias y al Distrito Nacional, debido a una masa de aire con alto contenido de humedad, combinada con los efectos de una vaguada que podrían generar lluvias intensas e incluso granizos.

En alerta amarilla se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Hermanas Mirabal, Samaná, Espaillat, Sánchez Ramírez, Valverde, Montecristi, San Juan, Independencia y Elías Piña.

En su boletín emitido a las 7:30 de la mañana de este jueves, el COE advirtió que estas alertas responden al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales.

Condiciones del tiempo

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante este jueves se registrarán incrementos nubosos desde horas de la mañana, con aguaceros moderados a fuertes.

Estas lluvias se intensificarán después del mediodía y estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra y, en ocasiones, granizos.

La entidad explicó que estas condiciones están asociadas a una vaguada que incide en varios niveles de la troposfera.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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