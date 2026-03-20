COE coloca cuatro provincias en alerta amarilla por vaguada y sistema frontal

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes a cuatro provincias en alerta amarilla y mantiene a otras dos en verde, debido a la incidencia de un sistema frontal casi estacionario sobre la porción oriental de Cuba, el cual desprende una vaguada prefrontal sobre el país.

Según indicó la institución, a través de un boletín enviado a los medios de comunicación, las provincias en alerta amarilla son Monte Cristi, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Mientras que bajo alerta verde permanecen Puerto Plata y Elías Piña.

En ese sentido, recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

“De igual forma, en la costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido al viento y oleaje anormal”, agregó el COE.