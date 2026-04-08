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Victima mortal 

COE confirma muerte de niña en Santo Domingo Oeste por derrumbe de pared

El COE mantiene labores de rescate y asistencia en zonas afectadas por inundaciones

Niña de 8 años que habría llegado muerte a hospital de Gaspar Hernández presenta signos de violencia

Niña de 8 años que habría llegado muerte a hospital de Gaspar Hernández presenta signos de violencia

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) confirmó este miércoles la muerte de una niña en Santo Domingo Oeste, luego de que una pared colapsara y le cayera encima durante las intensas lluvias que afectan la capital.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el hecho fue corroborado por el alcalde de esa demarcación, quien notificó la situación a las autoridades.

La institución reiteró que mantiene las labores de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por las inundaciones, al tiempo que llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar exponerse en áreas vulnerables.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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