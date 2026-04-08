COE confirma muerte de niña en Santo Domingo Oeste por derrumbe de pared

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) confirmó este miércoles la muerte de una niña en Santo Domingo Oeste, luego de que una pared colapsara y le cayera encima durante las intensas lluvias que afectan la capital.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el hecho fue corroborado por el alcalde de esa demarcación, quien notificó la situación a las autoridades.

La institución reiteró que mantiene las labores de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por las inundaciones, al tiempo que llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar exponerse en áreas vulnerables.