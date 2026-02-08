COE descontinúa alerta verde para cuatro provincias: así estará el clima hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó el nivel de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones repentinas o urbanas, para las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y Hato Mayor.

La entidad explicó que esta decisión se debe a que para este domingo se espera escasa ocurrencia de lluvias en gran parte del país, como resultado de la presencia de una masa de aire con reducida humedad.

No obstante, el COE indicó que remanentes nubosos asociados a un sistema frontal en disipación al sureste de la isla, combinados con los efectos del viento moderado del norte y la orografía, podrían provocar incrementos nubosos ocasionales, con lluvias dispersas y ráfagas de viento en algunas localidades.

Estas condiciones se presentarían principalmente en provincias del litoral costero Atlántico, la llanura oriental y la cordillera Central, especialmente en Puerto Plata, Espaillat, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor y Samaná.

Asimismo, a partir de la noche, el paso rápido de un débil sistema frontal ubicado al norte de la isla podría incrementar nuevamente la actividad de lluvias en el litoral costero Atlántico.