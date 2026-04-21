COE eleva a 14 las provincias en alerta verde por vaguada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la tarde de este martes a 14 el número de provincias en alerta verde, ante posibles incrementos nubosos y aguaceros de moderados a fuertes provocados por una vaguada prefrontal al noroeste del país.

Entre las localidades en alerta, según indicó la institución a través de un boletín emitido a la 1:30 p.m., figuran: Monseñor Nouel, Monte Plata, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña, La Vega, San José de Ocoa, Monte Cristi, Santiago y Peravia.

En ese sentido, la entidad recomendó a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

“Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao”, precisó.

El COE destacó que los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.