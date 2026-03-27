COE eleva a 15 el número de provincias en alerta verde por vaguada

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 15 el número de provincias en alerta verde, por la incidencia de una vaguada.

Las demarcaciones en alerta son: Espaillat; María Trinidad Sánchez; San Pedro de Macorís; Hato Mayor; La Vega; Samaná; Monseñor Nouel; Hermanas Mirabal; Monte Plata; El Seibo; Prov. Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional); La Altagracia; La Romana; Sánchez Ramírez y Duarte.

El organismo amplió la alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Respecto a las condiciones marítimas, el COE recomendó a los operadores tomar medidas de precaución debido a visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.