COE emite alerta verde para cuatro provincias por vaguada que podría dejar inundaciones

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado en alerta verde a las provincias Samaná, Santiago, Puerto Plata y Monseñor Nouel, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones repentinas y urbanas, debido a la incidencia de una vaguada.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, durante la mañana se observan nublados con chubascos aislados en comunidades próximas a la costa norte del país, asociados a los remanentes nubosos del sistema frontal que ahora se comporta como una vaguada sobre el Atlántico, al norte de República Dominicana.

Para la tarde, la combinación de esta vaguada con otra en niveles altos de la atmósfera, sumada a la humedad presente en la masa de aire, creará condiciones favorables para un aumento significativo de la nubosidad que provocará aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Mapa de alerta del COE

Las provincias donde se esperan los episodios más notorios incluyen: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Azua, San Juan y el Gran Santo Domingo, además de localidades cercanas.

Las lluvias comenzarán a disminuir gradualmente en horas de la noche.