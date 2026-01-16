COE emite alerta verde para tres provincias por lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la tarde de este viernes una alerta verde para tres provincias, debido a las lluvias provocadas por la incidencia de una vaguada prefrontal sobre el país.

Según indicó, a través de un boletín, las localidades bajo alerta son Santiago, La Vega y Puerto Plata.

Alerta verdeFuente externa

En ese sentido, el COE recomendó:

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencias, a través del tel.: 809-472-0909, 9.1.1 y *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como de hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.