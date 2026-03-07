COE incrementa alertas por vaguada fortalecida: tres provincias en amarilla y 11 en verde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que incrementó los niveles de alerta para 14 provincias ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas debido a las lluvias asociadas a una vaguada que incide sobre el país.

De acuerdo con el organismo, tres provincias se encuentran en alerta amarilla: San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que otras 11 permanecen en alerta verde: Monseñor Nouel, Monte Plata, Samaná, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y Puerto Plata.

Condiciones del clima

El COE explicó que estas condiciones obedecen a un patrón húmedo e inestable generado por una vaguada fortalecida, lo que provocará aguaceros que podrían intensificarse durante la tarde.

Mapa de alertas

Se prevé que las lluvias estén acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Elías Piña, Independencia, Barahona, Pedernales y Bahoruco, entre otras zonas cercanas.

Estas precipitaciones podrían continuar durante el transcurso de la noche.

Condiciones marítimas

El COE recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en todo el perímetro costero, tanto en la costa Caribeña como en la Atlántica.

La advertencia aplica desde Pedernales hasta Cabo Engaño (La Altagracia) y desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo, debido a vientos y oleaje anormal.

Recomendaciones

El organismo exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, como la Defensa Civil de la República Dominicana, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y cuerpos de bomberos.

Asimismo, recomendó: