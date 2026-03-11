COE mantiene alerta verde: comunidades de Monte Plata incomunicadas por crecida del río Ozama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde al Distrito Nacional y a las provincias Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal, debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, que han provocado crecidas de ríos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias comunidades.

La situación meteorológica responde a la incidencia de una vaguada que continúa afectando el territorio nacional. Según el boletín del INDOMET durante la mañana se observaron chubascos en poblados de la costa norte, mientras que en la tarde se prevén aguaceros moderados con tronadas aisladas en Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega y otras zonas montañosas. “La humedad e inestabilidad asociadas a la vaguada se combinan con el calentamiento diurno, generando precipitaciones que podrían ser intensas en momentos específicos”.

En Monte Plata, la Defensa Civil reportó que el aumento del cauce del río Ozama dejó parcialmente incomunicadas las comunidades de Hacienda Estrella y La Luisa.

El COE exhortó a la población a tomar medidas preventivas. “Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y la fuerza de las corrientes”, señaló la entidad en un comunicado. Asimismo, recomendó mantenerse en contacto con organismos de socorro como la Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos, y seguir las orientaciones oficiales.

En cuanto a las condiciones marítimas, se advirtió a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas que naveguen con precaución en las costas atlántica y caribeña, sin aventurarse mar adentro por la presencia de olas y vientos anormales.