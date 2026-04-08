COE mantiene alertas para estas provincias, e informa lluvias se intensificarán en ala Oeste del pais

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La capital dominicana y otras provincias amanecieron este miércoles 8 de abril bajo intensas lluvias que ocasionaron inundaciones y el colapso del tránsito en las primeras horas de la mañana.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene el alerta amarilla para las provincias Peravia, Monseñor Nouel y San José de Ocoa, mientras que otras demarcaciones como Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Duarte y La Vega permanecen bajo vigilancia.

Según el organismo, las precipitaciones disminuirán en la capital durante el transcurso del día, pero se desplazarán hacia el suroeste del país, afectando nuevas localidades.

En Santo Domingo Norte y otros puntos del Gran Santo Domingo, las lluvias han generado acumulados significativos, con calles anegadas y tránsito interrumpido.

El COE reiteró su llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar medidas preventivas para evitar riesgos ante el incremento del nivel del agua en zonas vulnerables.