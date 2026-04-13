COE modifica niveles de alerta: ¿cuáles provincias siguen en amarilla?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este lunes a cinco las provincias en alerta verde y mantiene otras 23 en amarilla, debido a que el país continuará bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas favorables para que sigan las precipitaciones y la humedad de los suelos.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido a las 12:30 del mediodía, en alerta verde figuran San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

En tanto que en amarilla permanecen Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, provincia Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

Asimismo, el COE recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales, así como a frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.

Lluvias continuarán

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional debido a la combinación de un sistema frontal estacionario y una vaguada que incide en todos los niveles de la tropósfera.

Ceballos indicó que durante este lunes las precipitaciones serán más intensas en las regiones norte y noreste, incluyendo provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia, extendiéndose hacia el este a medida que el sistema frontal se desplace gradualmente.

Adelantó que para martes y miércoles se espera una reducción en la intensidad de las lluvias; sin embargo, advirtió que las precipitaciones persistirán, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a las orientaciones de los organismos de emergencia.

“Para el jueves, otra vaguada va a estar incidiendo sobre el territorio nacional, y para el fin de semana las lluvias se intensifican de nuevo”, agregó la directora del Indomet.