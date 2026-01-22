COE reporta seis accidentes y un fallecido durante el Operativo Altagraciano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante el “Operativo Altagraciano 2026” se registraron seis accidentes de tránsito, con un saldo de una persona fallecida y otras trece afectadas.

“En este Operativo Altagraciano se registraron 6 accidentes de tránsito, de los cuales 2 por motocicletas, 1 un carro y 1 por autobús, 1 jeepeta y 1 peatón, registrándose (1) persona fallecida por accidentes de tránsito, fuera del dispositivo de seguridad”, indicó el COE mediante un boletín enviado a los medios de comunicación.

Agregó que también fueron entregados a sus familiares 20 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que habían sido reportados como extraviados.

“El Servicio Nacional De Salud y La Dirección De Atención A Emergencias Extrahospitalarias (Daeh) informaron que, en los hospitales de la red pública de salud de la región Este, en función de la variable del operativo, se atendieron 74 personas”, añadió el COE.

Asimismo, notificó que en el Centro de Operaciones de Emergencias Regional Este, instalado dentro del perímetro de la Basílica de Higüey, realizó 231 asistencias en salud, consistentes en tomas de presión, hipertensión, hipoglicemia, crisis de broncoespasmo, cefalea, transporte sanitario y atención a personas extraviadas.

Mientras que la Defensa Civil ofreció 187 asistencias, consistentes en tomas de presión, hipertensión, hipoglicemia, crisis de broncoespasmo, cefalea, transporte sanitario, orientación y asistencias a personas, cura y despacho de accidentes. Además, ubicó (11) menores que se encontraban extraviados, los cuales fueron entregados a sus padres. También, (3) adultos mayores estaban extraviados, los mismos localizados y entregados a sus familiares.

Otras asistencias

De igual forma, el COE comunicó que el Instituto Nacional De Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) realizó los procesos de inspección a 114 intersecciones semaforizadas; mantuvo el monitoreo de las vías de travesía hacia las provincias del interior del país.

“Se solucionaron 33 averías en el GSD y el Boulevard del Este. Además, se realizaron 19 optimizaciones y gestiones de tráfico para garantizar la operación eficiente del sistema semafórico”, se lee en el documento.

Entretanto, la Dirección General De Seguridad De Tránsito Y Transporte Terrestre (Digesett) llevó a cabo, en la zona que comprendía el operativo, un total de 1,335 fiscalizaciones, donde se destacan 414 conductores de motocicletas por transitar sin casco protector; del mismo modo, han retenido 19 vehículos livianos y 122 motocicletas por violaciones a la Ley de Tránsito 63-17. Asimismo, ha ejecutado 3,463 asistencias viales.

“La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó 532 asistencias viales, las cuales consistieron en seguridad ciudadana, rescates, asistencias médicas, cambios de gomas, suministros de combustibles, remolques y asistencias mecánicas, entre otras actividades en autopistas, calles y avenidas”, añadió el COE.