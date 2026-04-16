COE, por vaguada: 20 provincias están en alerta amarilla y siete en verde

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó las alertas en casi todo el territorio nacional por la incidencia de una vaguada la tarde de este jueves.

El organismo dispuso que en alerta amarilla estén 20 demarcaciones: el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Duarte, en especial el Bajo Yuna, El Seibo, San José de Ocoa, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, La Altagracia, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Montecristi, Monte Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Romana, San Juan.

En alerta verde, siete provincias: María Trinidad Sánchez, Valverde, Samaná, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Azua.

Según informó el COE, los boletines meteorológico e hidrológico de este jueves, del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), establecen que República Dominicana sigue bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas favorables para que sigan las precipitaciones y continúe aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.

Además, persiste una atmosfera húmeda e inestable asociada a la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, así como el viento del sureste y los efectos de calentamiento diurno, inducirán esta tarde y el transcurso de la noche, incrementos nubosos acompañados de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas aisladas, dice el organismo.