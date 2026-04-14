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Por vaguada

El COE vuelve a poner en alerta amarilla a Santo Domingo y en roja a Puerto Plata

En tanto, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), adelantó que las lluvias continuarán y se espera que el próximo jueves llegue otra vaguada

Puerto Plata volvió a estar en alerta roja la noche de este lunes por los efectos provocados por la vaguada.

Puerto Plata volvió a estar en alerta roja la noche de este lunes por los efectos provocados por la vaguada.

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) volvió a colocar a la provincia Santo Domingo en alerta amarilla y a Puerto Plata en roja.

El más reciente informe del organismo establece que se mantienen en amarilla 

En tanto, en alerta marilla se mantienen las provincias Moneñor Nouel; Sánchez Ramírez; Santiago; La Vega; Montecristi; Samaná; La Altagracia; Santiago Rodríguez; San Pedro de Macorís; Hermanas Mirabal; María Trinidad Sánchez; Duarte (en especial el Bajo Yuna); San José de Ocoa y La Romana.

También, El Seibo; Espaillat; Valverde; Monte Plata; San Cristóbal y Hato Mayor. En alerta verde: Bahocuro; San Juan; Elías Píña; Dajabón e Independencia.

En tanto, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), adelantó que las lluvias continuarán y se espera que el próximo jueves llegue otra vaguada.

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