Colegio es seleccionado sede de competencia

El Colegio Mis Estrellas realizó el lanzamiento oficial de STEM Racing RD, la primera competencia educativa del país que integradisciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas),mediante el diseño y desarrollo de autos de Fórmula 1 a escala propulsados por dióxido de carbono(CO2).

Aida González, directora académica del colegio, explicó que esta importante iniciativa permitirá que estudiantes de nueve a 19 años desarrollen habilidades técnicas, pensamiento crítico, liderazgo e innovación bajo estándares internacionales. Aseguró que el Colegio Mis Estrellas será el representante en el país de este importante programa, por lo que serán los organizadores de las competencias nacionales.

Especificó que el programa reúne a equipos estudiantiles de tres a seis integrantes. Cada equipo diseña, construye y prueba autos de competición, mientras los participantes asumen roles en ingeniería, diseño, mercadeo y gestión de proyectos, simulando el funcionamiento de un equipo profesional.

González explicó que STEM Racing RD posiciona al país como referente regional en transformación educativa y tecnología, generando proyección internacional, fortaleciendo el ecosistema STEM y creando oportunidades académicas y profesionales para la juventud dominicana.

Sostuvo que la competencia es fruto de una alianza entre Colegio Mis Estrellas y STEM Racing International, institución que designó al colegio que dirige como Coordinador Nacional exclusivo en República Dominicana.

La directora académica destacó que apoyar a STEM Racing República Dominicana es apostar por la educación, el cambio y el talento joven que va construir el futuro del país.

Anunció que ofrecerán asesoramiento gratuito en áreas de diseño, manufactura, planes estratégicos y marketing a los equipos de los centros públicos, lo que permitirá que puedan prepararse para la carrera.

Especificó que los centros estatales no tendrán que pagar inscripción en el colegio.