Collado inicia obra en Punta Rucia

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Estero Hondo, Puerto Plata.- El ministro de Turismo David Collado dejó iniciados los trabajos de un parador fotográfico en la playa de Punta Rucia, ubicada en el distrito municipal de Estero Hondo, municipio La Isabela, de la provincia Puerto Plata.

La obra, supervisada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR, tendrá un costo de RD$10,822,480.

El nuevo parador fotográfico contribuirá a la creación de un punto de referencia visual que promocione el destino, fortalezca la identidad local, ofrezca mayor seguridad y embellecimiento del entorno turístico de la hermosa playa. El ministro Collado dijo que pequeñas obras como esa dan un gran cambio a los entornos y sirve de atracción a quienes visitan la impresionante playa de Punta Rusia.