Comedor económico en estado deplorable

San Pedro de Macorís. Ante el estado de abandono en el que están las instalaciones del Comedor Económico, el diputado Miguel Arredondo sometió un proyecto de resolución en el que recomienda al presidente Luis Abinader, instruir a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) la reconstrucción de las mismas, ya que tienen más de cincuenta años de haber sido construidas en el Gobierno de Joaquín Balaguer.

El congresista indicó que de acuerdo a las informaciones que obtuvo, la reconstrucción, remozamiento y equipamiento de esas instalaciones tendrá una inversión aproximada a los 50 millones de pesos y así poder extender y brindarle un mejor servicio a las familias de pocos recursos económicos que acuden en busca de su alimentación.

Comedor económico de San Pedro de Macorís.

Indicó que con estos trabajos se le van a cambiar el mal aspecto que presentan esas instalaciones donde diariamente acuden decenas de personas a ingerir los alimentos que ahí se preparan y otras personas van a buscarlo para llevárselo a su casa y junto a su familia consumirlo, ya que son de pocos recursos económicos los cuales a través de este programa reciben el apoyo del Gobierno.

Un foco de contaminación.

“Hice un recorrido por las instalaciones del Comedor Económico y realmente comprobé que necesita una reconstrucción por el mal estado en que se encuentra, por lo que en mi condición de fiscalizador de San Pedro de Macorís, deposité un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, solicitando al Ministerio de Vivienda y Edificaciones la ejecución de esos trabajos”, indicó el diputado Arredondo.

Sostuvo que le dará seguimiento al proyecto de resolución a fin de que sea una realidad y se lleven a cabo los trabajos y equipamiento que requiere ese local para poder brindar un servicio de calidad y en condiciones adecuadas a la gran cantidad de personas que acuden en busca de su alimentación.