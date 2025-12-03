Comerciante acusa a la banda ‘Los Macos’ de agredir a sus hijo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por : Randy Jiménez Batista

El comerciante Nazario González de la Cruz denunció que su hijo Argenis González, de 21 años, fue agredido con un machete en la mano izquierda por presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Macos”, el pasado domingo 23 de noviembre, mientras atendía el colmado La Moringa 2, propiedad de la familia, ubicado en la calle Nicolás de Ovando, casi esquina 4, en el barrio 24 de Abril.

El hecho

Según relató González, los agresores acudieron al negocio con la intención de tomar productos fiados, como acostumbraban. Al negarse su hijo, se produjo una discusión que derivó en violencia. Posteriormente, los individuos regresaron armados con machetes y atacaron a Argenis y a su hermano Geremy, de 24 años, quien también resultó golpeado.

“Ellos están acostumbrados a ir al negocio, a tomar cosas fiadas bajo amenazas, son una banda de delincuentes, ellos entienden que lo que quieran hacer en el barrio eso es”, declaró el comerciante.

Los señalados

El propietario responsabilizó directamente a la banda “Los Macos”, liderada por un joven conocido como “el papá de Los Macos”, junto a otros identificados por los alias “Bobotom” y “Ariel”. González denunció además que, tras la agresión, los mismos individuos acudieron a la Fiscalía a querellarse contra sus hijos, alegando que les lanzaron botellas en defensa propia.

Críticas a la justicia

El comerciante expresó indignación por la falta de acción de las autoridades: “Si es uno que le hace eso a ellos hubiera caído preso. Así es la justicia de este país. Han pasado varios días y nadie ha caído preso”.

También cuestionó el proceder de la Policía Nacional, que el mismo día de la agresión acudió al colmado pero, según dijo, “solo vinieron a llevarse la bocina”.

Argenis González tuvo que ser trasladado a varios hospitales ,Moscoso Puello, Gautier y Ney Arias Lora, donde no fue atendido por la complejidad de la herida. Finalmente, fue operado en la Clínica Gómez Patiño, con un costo de RD$350 mil.

El negocio permaneció cerrado durante una semana, lo que provocó pérdidas estimadas entre RD$30 mil y RD$35 mil diarios. “Ellos querían matar a los muchachos y acabar con todo. Me desbarataron muchísimas cosas”, lamentó González.

El comerciante aseguró que seguirá confiando en la vía judicial, aunque con poca esperanza: “Yo lo que veo es que todos estos códigos protegen a los delincuentes. A nosotros nos exigieron vídeos y memorias USB para la denuncia, pero a ellos no les exigieron nada”.