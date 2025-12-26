Comercio sancionado uso indebido de bonos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que como resultado de su inspección identificó un establecimiento donde una ciudadana utilizó más de una tarjeta del estatal Bono Navideño.

En su información no explica cuántas usó para comprar ni si uso otras cédulas de identidad aparte de la suya.

Expresó que, por estar en violación a la disposición del programa gubernamental “La Brisita Navideña”, fue sancionado de acuerdo con lo establecido por la Ley 358-05, que no explicó.

Dijo que el establecimiento sancionado está en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional, donde los inspectores, tras confirmar la violación, procedieron a levantar el acta de inspección correspondiente por incumplimiento de las normas de Pro Consumidor.

El director de la entidad, Eddy Alcántara, explicó en un documento que la detección de la irregularidad fue posible gracias a un operativo especial desplegado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el uso del incentivo estatal a familias pobres, y de proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

En ese sentido, Alcántara indicó que los comercios tienen prohibido aceptar más de una tarjeta del Bono Navideño por persona, ya que esa práctica distorsiona el propósito del programa social, el cual busca beneficiar a la mayor cantidad posible de familias dominicanas en condiciones de vulnerabilidad durante la temporada decembrina.

Asimismo, informó que el negocio identificado fue sometido a los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley No. 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor y otras normativas sectoriales vigentes, a fin de aplicar la sanción que corresponda según la gravedad de la falta cometida.

El funcionario explicó que esa disposición busca garantizar un uso justo, equitativo y transparente del Bono Navideño, asegurando que el beneficio llegue efectivamente a quienes más lo necesitan durante las festividades de fin de año.

Recordó que el programa fue creado con el propósito de aliviar la carga económica de miles de hogares dominicanos de escasos recursos.