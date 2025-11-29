Los comercios se dinamizan con el Black Friday

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las principales plazas comerciales, tiendas y marcas de República Dominicana registraron ayer viernes un notable dinamismo con motivo del Black Friday, un día de ofertas que ya se ha convertido en una tradición nacional para consumidores y comercios.

Durante un recorrido de HOY por Tiendas Corripio, Plaza Lama, La Sirena y los centros comerciales Ágora Mall y Galería 360, se evidenció un ambiente vibrante, pasillos repletos y una actividad comercial constante. Los descuentos llegaron en algunos casos hasta un 70%, especialmente en electrónicos, ropa, zapatos, joyería, cosméticos y tecnología.

Algunas ofertas se extenderán hasta el domingo 30 de noviembre o la primera semana de diciembre. En varios establecimientos, las promociones comenzaron desde las primeras semanas de noviembre.

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) proyecta un cierre positivo para el comercio durante el Black Friday 2025, una de las fechas más importantes para el consumo local. Su directora ejecutiva, Jenniffer Troncoso, aseguró que, pese a que este año ha representado grandes retos para el sector, las expectativas de ventas son más altas que en 2024.

“Para el comercio este año 2025 ha sido de muchos retos, pero se esperan buenas ventas y así ha sido; ha habido un movimiento económico durante estos días”, expresó Troncoso.

Las estadísticas del Banco Central reflejan que el comercio ha tenido un desempeño desigual en lo que va de año.

Entre enero y junio registró un crecimiento de 3.4%, mientras que en julio apenas llegó a 1.6%. En el primer trimestre (enero-marzo), la expansión fue de 4.1%, pero se moderó a 2.7% entre abril y junio.

Aún así, el sector mantiene buenas expectativas. Troncoso explicó que algunos renglones ya muestran incrementos frente al año pasado, especialmente los electrodomésticos, que son los productos de mayor demanda durante el Black Friday. Dijo que los electrodomésticos, ropa y calzados son los artículos más solicitados.

Los electrodomésticos son los productos de mayor demanda durante el Black Friday.

El dinamismo comercial no solo se vio impulsado por las ofertas directas de las tiendas, sino también por las promociones bancarias que acompañaron la jornada. Entidades como Banreservas, Banco Popular, BHD, Banco Santa Cruz y Scotiabank ofrecieron a sus clientes atractivas devoluciones que oscilaron entre el 15% y el 25% por compras realizadas entre el viernes y el domingo, un incentivo que motiva aún más el consumo y la participación de los compradores.

En el ámbito de telecomunicaciones, empresas como Altice y Claro lanzaron ofertas agresivas en dispositivos móviles, planes y servicios.