Cómic revive gesta de Los Palmeros

El Archivo General de la Nación (AGN), junto con la Fundación Amaury Germán Aristy puso ayer en circulación el cómic “Los palmeros”, una historia animada que conmemora el 54 aniversario de un grupo revolucionario que se hacía llamara por el mismo nombre.

La historieta, de la autoría de Etzel Baéz narra la batalla trascendental, pero altamente desigual librada el 12 de enero de un 1972, por los jóvenes Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandy y Ulises Cerón Polanco.

Baéz explicó que la idea de convertir el episodio histórico en historieta, responde principalmente a la necesidad de que la historia y la cultura lleguen al público joven de forma más atractiva al conectar la historia con la narrativa cinematográfica.