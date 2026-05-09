Comida llevada a cabinas y pasajeros aislados: así manejaron crucero con norovirus en Puerto Plata

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Mientras el crucero Caribbean Princess permanecía atracado en Puerto Plata, decenas de pasajeros y tripulantes eran atendidos bajo un protocolo sanitario que incluyó aislamiento preventivo, monitoreo médico constante y hasta entrega de alimentos directamente en las cabinas.

Así lo informó este sábado el Ministerio de Salud Pública, al ofrecer nuevos detalles sobre la embarcación que llegó al puerto Amber Cove con casos de norovirus a bordo.

Lo que pasó con las 26 personas aisladas dentro del crucero que llegó a Puerto Plata

De acuerdo con las autoridades, 26 personas permanecían aisladas al momento de la llegada del crucero al país: 21 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. Todos se encontraban estables y bajo hidratación, sin necesidad de desembarcar en territorio dominicano.

El barco, que arribó desde San Juan, Puerto Rico, permaneció varias horas en Puerto Plata antes de continuar su ruta hacia Nassau, Bahamas.

Salud Pública explicó que el protocolo sanitario fue activado tan pronto las autoridades recibieron la Declaración Marítima de Sanidad, documento mediante el cual se notificó la situación registrada dentro de la embarcación.

A partir de ahí, equipos de Epidemiología, Gestión de Riesgos y autoridades portuarias coordinaron las medidas preventivas aplicadas durante la escala del crucero.

Según el informe oficial, las personas que permanecían aisladas no tuvieron contacto con la población dominicana, mientras la tripulación mantenía controles internos para evitar una mayor propagación del virus.

¿Cómo evitaron riesgos sanitarios tras llegada de crucero con casos de norovirus?

Entre las acciones implementadas dentro del barco figuraban limpieza diferenciada, personal exclusivo para atender a los afectados y suministro de alimentos en las habitaciones de los pasajeros bajo observación.

Las autoridades también revelaron que el brote comenzó el pasado 28 de abril y alcanzó su punto más alto el 4 de mayo, cuando unas 125 personas presentaron síntomas gastrointestinales asociados al norovirus.

El Ministerio recordó que este virus suele provocar vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, siendo la deshidratación uno de los principales riesgos, especialmente en personas vulnerables.