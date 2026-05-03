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Protesta

Comunidad de El Cacique denuncia deterioro prematuro de carretera y exige explicaciones al Gobierno

Guanchy Comprés llama a las autoridades a revisar obra

Según dijo el mencionado dirigente social, los comunitarios respaldaron su denuncia, indicando que el estado actual de la carretera afecta directamente el tránsito

Según dijo el mencionado dirigente social, los comunitarios respaldaron su denuncia, indicando que el estado actual de la carretera afecta directamente el tránsito

RAFAEL SANTOS
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MOCA.- El activista social y comunitario Guanchy Comprés denunció que la comunidad de El Cacique habría sido afectada por la construcción deficiente de su carretera principal, obra ejecutada durante la actual gestión gubernamental encabezada por Luis Abinader.

De acuerdo con Comprés, la vía, que fue construida en un período menor a nueve meses, ya presenta un notable deterioro, evidenciado en grietas, hoyos y zonas que comienzan a hundirse, generando preocupación entre los residentes del sector.

“El Cacique no merece una obra que en tan poco tiempo esté prácticamente colapsando. Esto no es solo una falta de respeto, es un peligro para todos los que transitan por aquí”, expresó el activista, quien además cuestionó la calidad de los materiales utilizados y la supervisión de los trabajos.

Según dijo el mencionado dirigente social, los comunitarios respaldaron su denuncia, indicando que el estado actual de la carretera afecta directamente el tránsito, pone en riesgo la seguridad de conductores y peatones, y sobre todo compromete el desarrollo de la zona.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que ofrezcan una explicación clara sobre las condiciones en que fue construida la obra, así como una pronta intervención para corregir los daños antes de que la situación empeore.

La comunidad advirtió que, de no recibir respuestas en el corto plazo, podrían convocar acciones pacíficas en demanda de soluciones concretas.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

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