Comunidad de El Cacique denuncia deterioro prematuro de carretera y exige explicaciones al Gobierno

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA.- El activista social y comunitario Guanchy Comprés denunció que la comunidad de El Cacique habría sido afectada por la construcción deficiente de su carretera principal, obra ejecutada durante la actual gestión gubernamental encabezada por Luis Abinader.

De acuerdo con Comprés, la vía, que fue construida en un período menor a nueve meses, ya presenta un notable deterioro, evidenciado en grietas, hoyos y zonas que comienzan a hundirse, generando preocupación entre los residentes del sector.

“El Cacique no merece una obra que en tan poco tiempo esté prácticamente colapsando. Esto no es solo una falta de respeto, es un peligro para todos los que transitan por aquí”, expresó el activista, quien además cuestionó la calidad de los materiales utilizados y la supervisión de los trabajos.

Según dijo el mencionado dirigente social, los comunitarios respaldaron su denuncia, indicando que el estado actual de la carretera afecta directamente el tránsito, pone en riesgo la seguridad de conductores y peatones, y sobre todo compromete el desarrollo de la zona.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que ofrezcan una explicación clara sobre las condiciones en que fue construida la obra, así como una pronta intervención para corregir los daños antes de que la situación empeore.

La comunidad advirtió que, de no recibir respuestas en el corto plazo, podrían convocar acciones pacíficas en demanda de soluciones concretas.