La comunidad evangélica insta cambios éticos en RD

La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, integrada por obispos evangélicos, calificó 2025 como un período complejo, desafiante y decisivo para República Dominicana.

Consideró que la nación atravesó profundas crisis sociales, económicas y morales, que afectaron la estabilidad de los hogares, la convivencia ciudadana y la confianza en las instituciones públicas.

En un comunicado de prensa, los líderes religiosos señalaron que el panorama vivido durante este año, dejó en evidencia la urgencia de impulsar cambios profundos en la gestión del Estado y en la cultura ética nacional, ante un evidente agotamiento social que exige respuestas responsables, transparentes y orientadas al bienestar colectivo.

Indicó que esa situación ha golpeado, con especial dureza, a las familias dominicanas, debilitado la paz en los hogares y limitado oportunidades de desarrollo de la juventud, inmersa en un contexto de incertidumbre económica, inseguridad y carencia de referentes éticos sólidos.

De cara al 2026, la Mesa advirtió sobre retos estructurales de impacto, como la sostenibilidad financiera del sistema de salud, especialmente del Seguro Nacional de Salud (Senasa), fortalecimiento del empleo formal, control del alto costo de la vida y la eficiencia de los servicios públicos.

Asimismo, expresó preocupación por la persistencia de apagones eléctricos, lo que dijo que afectan la productividad, deterioran la calidad de vida y perjudican a pequeños y medianos comerciantes.

También alertó sobre el impacto del elevado costo de los alimentos, los servicios básicos y el transporte en el poder adquisitivo de los hogares.

En la evaluación ética, la entidad lamentó la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, por lo que llamó al Gobierno, al Congreso y al sistema judicial a actuar con mayor firmeza, transparencia y sentido de nación.

Convocó a una cadena nacional de oración para recibir el 2026 con esperanza y fe activa.