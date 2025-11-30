Comunitarios de Azua agradecen al Gobierno la inversión de más de RD$ 5,700.000.000 en 5 años en la provincia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Azua, RD. Domingo 30 de noviembre de 2025.- Decenas de comunitarios de la provincia Azua aprovecharon el Foro Ciudadano encabezado por la titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, para reconocer y agradecer la inversión hecha por el Gobierno dominicano en esta localidad, la cual asciende a más de 5 mil 700 millones de pesos.

Gloria Reyes explicó que el Gobierno del presidente Luis Abinader, a través de la institución que dirige, ha destinado más de 95 millones de pesos mensuales desde el año 2020 en esa provincia sureña, por medio a las transferencias de los fondos que sustentan los subsidios sociales que reciben más de 58 mil familias en situación de vulnerabilidad y pobreza monetaria, así como de los programas de formación técnico-profesional que son impartidos desde ese período, los cuales han cambiado la vida de más de 18 mil mujeres y hombres en edad productiva.

Durante el desarrollo del foro, los y las participantes recibieron las informaciones fundamentales de esas ejecuciones, al tiempo que fueron dadas las explicaciones que sustentan la fusión de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y el programa Supérate por voz de la directora Reyes, así como también, de la subdirectora de Superación Económica, Saili Frias, quienes argumentaron que más de 150 mil familias se han graduado del sistema de transferencias a nivel nacional, y que el 50 por ciento de esos hogares beneficiados acceden a productos financieros.

La provincia Azua fue seleccionada para la implementación del piloto de Comunidades de Cuidado, en el que más de dos mil personas han sido formadas en el INFOTEP, lo que ha permitido insertar a más de doscientas al mercado formal laboral.

Los representantes de las juntas de vecinos y grupos sectoriales participantes en el foro organizado por la subdirección de Asuntos Comunitarios que dirige Damelia Zapata quedaron edificados acerca de la inversión económica y de las iniciativas que se han puesto en ejecución; sin embargo los presentes expusieron sus quejas, reclamos y sugerencias mediante la participación directa, y fueron escuchados, no solo por Gloria Reyes, sino, además, por la senadora, Lía Díaz; la gobernadora de la provincia, María Minerva Navarro; el alcalde, Rafael Hidalgo y la diputada Brenda Ogando.

La directora de Desarrollo Social Supérate destacó la importancia de que sus autoridades estuvieran presentes para escuchar las voces de sus comunidades. “Esta provincia puede seguir avanzando porque sus autoridades se saben poner de acuerdo”. Poniendo como ejemplo de esa empatía gubernamental la inauguración del recinto de la UASD en esa provincia.

“¡Qué belleza de universidad! De verdad yo los felicito por acompañarnos, porque después de tantos años de lucha ustedes exigiendo la UASD soñada ya la tienen. Qué bueno que el presiente Abinader con esa sensibilidad ha sabido escuchar el sentir del pueblo”.

La funcionaria responsable del diseño y ejecución de las políticas de protección social explicó que el foro tiene como propósito escuchar las comunidades, que los habitantes de estas puedan presentar sus inquietudes, y de manera coordinada buscar soluciones a esos señalamientos.

El foro se desarrolla con el fin de fortalecer la relación entre ciudadanía y autoridades, además es concebido como un espacio amplio, plural y transparente para recoger inquietudes, propuestas y visiones sobre el futuro de la provincia.

Se destaca que esos encuentros tienen como objetivo crear un espacio de diálogo ciudadano que permita identificar prioridades, desafíos y oportunidades para el desarrollo integral de la provincia, promoviendo una participación responsable y colaborativa entre todos los sectores.

Además de Fomentar la participación de habitantes y comunidades en la definición de prioridades provinciales, promover el intercambio entre ciudadanía, instituciones públicas, organizaciones sociales y sectores productivos. Recopilar aportes que contribuyan a fortalecer políticas públicas, programas y proyectos que aporten a la mejora continua de las familias.