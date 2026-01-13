Comunitarios exigen justicia por muerte de joven durante fiesta

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Comunitarios del sector La Ceibita de Santiago, salieron a las calles este lunes para protestar y reclamar justicia por la muerte de Miguel Ángel Miranda Flete, un joven de 23 años que perdió la vida tras recibir un disparo durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en una fiesta callejera celebrada el pasado 25 de diciembre del 2025.

Los manifestantes se expresaron mediante consignas y pancartas con las que exigieron a las autoridades esclarecer las circunstancias del hecho y sancionar a los responsables. También insistieron en que se revisen todas las evidencias disponibles para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y sin encubrimientos.

Por su parte, familiares del joven fallecido aseguraron que Miguel Ángel no representaba una amenaza al momento del incidente ocurrido alrededor de las 7:00 de la mañana de la referida fecha.

Kairy Núñez, tío del joven fallecido, afirmó que su sobrino fue impactado por un disparo sin haber provocado a los agentes, quienes aseguró que actuaron de manera excesiva.

Relató que el joven simplemente cruzaba la calle cuando ocurrió el incidente que cobró la vida.

Los protestantes respaldaron las declaraciones del familiar y reclamaron que no sólo se identifique al agente que accionó el arma, sino también a todos los policías que participaron en la intervención, al considerar que hubo una actuación irregular por parte del cuerpo del orden.

Durante la manifestación, estuvo presente la diputada por Santiago, Dilenia Santos, quien calificó el hecho como un crimen. “La muerte del hombre no puede ser tratada como un simple error operativo”.