Comunitarios de Palenque disfrutan parque recreativo

La empresa productora de cemento Domicem y el Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, entregaron el remozado parque del barrio La Altagracia, un espacio para el disfrute familiar y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria, con zonas de encuentro que fortalezcan los lazos sociales y mejoren la vida.

Durante el acto inaugural, Adriano Brunetti, en representación de la industria, destacó que ese proyecto es el resultado del diálogo constante, escucha activa y el compromiso asumido con la comunidad, mediante el acuerdo establecido con el cabildo.

“Más que un remozamiento, este parque ha sido construido desde cero, entregando a la comunidad un espacio completamente nuevo, seguro y pensado para todos”, expresó.

