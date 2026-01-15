Conaleche abre una nueva etapa, tiene nuevo director

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

En el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), empieza una nueva etapa institucional con la designación de Luis Sánchez Falette, en la dirección.

Sánchez Falete, al ser juramentado en el cargo por Hugo Socorro, señaló que al asumir el cargo trabajará de manera articulada con los productores, los transformadores, los importadores, las asociaciones y los demás actores de la cadena láctea nacional.

Agregó que se propone seguir el impulso de una industria más eficiente, sostenible y competitiva, en beneficio del subsector ganadero y del desarrollo agropecuario del país.

Precisó que “sumo este compromiso de gestión con una visión clara y con múltiples planes y proyectos por ejecutar, dando continuidad al trabajo que, con tanto esmero y dedicación, inició Miguel Laureano, a quien reconocemos y valoramos por su entrega al fortalecimiento del subsector”.

Indicó además, que va a cumplir y hacer cumplirla Ley 180-01, que sustenta al Conaleche, con el objetivo de fomentar y fortalecer la producción de leche nacional, hasta alcanzar nuestra anhelada autosuficiencia lechera, impulsar y ampliar la cartera de préstamos de ese organismo.

Sánchez Falete también citó entre sus planes dar mayor apertura e integración a las federaciones, asociaciones, cooperativas, productores e industrias lácteas, fortaleciendo así toda la cadena de producción lechera nacional.

“Las puertas de esta institución estarán abiertas para todos, promoviendo el sentido de pertenencia y participación”, dijo..

En tanto, el director saliente, Miguel Laureano, agradeció a sus colaboradores por el apoyo brindado en los 5 años que duró en la institución y destacó algunos de los logros de su gestión, entre ellos el impulso a los proyectos Proemgany Noprolac.

Presentes en el acto, los ganadero Eric Rivero, Julio Virgilio Brache, Hugo Socorro y Arismendy Rodríguez, miembros del Consejo Directivo y colaboradores de la institución e invitados del subsector ganadero.

Además, los senadores Santiago Zorrilla, de Hato Mayor y Alexis Victoria Yeb, de María Trinidad Sánchez, yo los diputados Jorge Cavoli y Juana Castillo y Gloria Furcal, subadministradora del Banco Agrícola.