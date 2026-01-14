Conatra dice incumplimiento Estado trae pérdidas

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Representantes del Corredor Núñez de Cáceres denunciaron ayer que han tenido pérdidas de hasta RD$25 millones al año, debido a los costos de operación asumidos para el funcionamiento del servicio.

En ese sentido, solicitaron a las autoridades cumplir con la revisión de la canasta de costo estipulado en el contrato.

Aseguraron que no están buscando que se aumente el pasaje en el corredor, el que permanece en RD$35.00, sino que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), asuma la revisión de los costos que tienen como operación.

Señalaron que de acuerdo al contrato, los costos de operación deben revisarse cada seis meses, pero que en los años que tienen de operación nunca se han revisado, a pesar de que en varias ocasiones han hecho la solicitud al Intrant.

Dijeron que en cinco años, lo único que se ha hecho es un ajuste por inflación.

“En estos cinco años hemos experimentado algunas deficiencias y alguna estrechez económica debido a la no revisión de la canasta de costo que está establecida en la ley, en la licencia operativa”, dijo Luis Rosado, gerente general del Corredor Núñez de Cáceres.

“La canasta de costo es lo que determina el precio de la tarifa técnica del pasaje, para ajustar el precio del pasaje. Esa parte tiene que completarse vía el Intrant, para llevar a cabo los ajustes necesarios”, agregó Rosado.

Dijo que además de la revisión de la canasta de costo, también hay que revisar el contrato con la empresa Visanet, para el pago electrónico.

Señaló que, de acuerdo a la canasta de costo, el pasaje debería estar a RD$80.00, por lo que el Estado debe ser responsable de compensar el pasaje para que no haya aumento.

“Nosotros hemos amortiguado el aumento del pasaje”, dijo.

José Díaz, también representante del corredor, insistió que la idea no es aumentar el pasaje.