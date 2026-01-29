Conatra exige a Intrant revisión de costos ante crisis en el servicio de transporte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consorcio Nacional de Transporte Conatra SAS, que opera el Corredor Núñez de Cáceres (CNC), emplazó mediante acto de alguacil al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para que cumpla con la revisión de la canasta de costos acordada con esa entidad, a fin de ajustar sus ingresos y egresos a la realidad económica actual.

Indicó que la medida de ajuste solicitada forma parte del plan de acción para abordar la crisis por la que atraviesa el corredor y, de paso, garantizar la sostenibilidad del servicio que se ofrece a miles de dominicanos que a diario se desplazan en sus unidades.

Durante la entrega del acto de alguacil, el gerente general de Conatra SAS, junto a la Compañía de Transporte Núñez de Cáceres (Cochonuca), Luis Rosado, también emplazó al director del organismo oficial, Milton Morrison, a que, si en un plazo de 48 horas no cumple con los requerimientos de intensificar la fiscalización y el control para evitar la competencia desleal de motociclistas que continúan operando, harán valer sus derechos ante la ley.

Aseguró que los motoristas continúan “transportando hasta tres mil pasajeros diarios en perjuicio del corredor y sin garantizar la seguridad de los usuarios”, al tiempo que advirtió sobre el incumplimiento de contrato, en violación a la Ley 63-17, sus reglamentos, normas y resoluciones.

En el acto de alguacil, Rosado acusó al director del Intrant de ser el responsable de la aguda crisis financiera por la que atraviesa el CNC, provocada, a su juicio, por el incumplimiento en la revisión de la tarifa técnica del pasaje, situación que afirma los ha llevado a una “parálisis automática de las unidades”.

“Por estas y otras razones más es que estamos emplazando y poniendo en moratoria al señor Morrison y al Intrant, porque no sabemos si es por inoperancia o por negligencia que no cumplen con lo establecido en el contrato de licencia de operación del Corredor Núñez de Cáceres, a pesar de que por nuestra parte hemos cumplido al pie de la letra con todos los requisitos que ellos nos han impuesto”, sostuvo Rosado.

Licencia de operación

El CNC recibió la licencia para operar sus unidades el 15 de enero del año 2019, conjuntamente con Cochonuca, mediante la resolución SPTP-Urb. número 001-2019, pero en la actualidad se encuentra en una “crisis financiera muy grave”, ya que, a pesar de reclamar el cumplimiento de los requerimientos antes explicados, supuestamente el Intrant hace caso omiso.

El gerente general del CNC sostuvo que los costos de mantenimiento de los autobuses han aumentado de manera significativa, afectando la capacidad del corredor para realizar los ajustes necesarios sin recibir una respuesta del Intrant. “Esto, además de la falta de fiscalización y control por parte del Intrant, ha permitido la violación de las normas y reglamentos que rigen el transporte público, dejando operar en las mismas rutas carros y motores, en franca violación a las normas establecidas”.

Los sectores beneficiados por este corredor son Los Ríos, Los Jardines, San Gerónimo, Los Prados, El Millón, Mirador Norte, Mirador Sur y Tropical, además de facilitar el acceso a puntos de interés generadores de viajes, como centros médicos, supermercados, plazas comerciales, oficinas públicas, universidades, centros educativos, clubes deportivos y recreativos, el Parque Mirador Sur y la Feria Ganadera.

El corredor tiene su punto de origen en el sector Los Ríos y su punto final en el Centro de los Héroes y, según sus responsables, cuenta con modernos autobuses con capacidad para 90 pasajeros, algunos con rampas especiales para personas con movilidad reducida.