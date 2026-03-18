Conatra pide fijar precio GLP y gasoil

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, pidió ayer al Gobierno que congele durante seis meses los precios del gas licuado de petróleo (GLP) y el gasoil premium y regular, al tiempo que aseguró que no contemplan aumentar los pasajes, pese a el reciente aumento de RD$5 a los combustibles.

Al ofrecer declaraciones en una rueda de prensa, Marte advirtió que el sector ya no soportaría ningún aumento en los insumos sin que haya un reajuste en el precio del pasaje, proporcional al de los combustibles.

“El sector necesita esta congelación para garantizar que los 22 días de subsidio del gas no se desaparezcan, ya que el combustible premium se está comprando a RD$240 sin el subsidio aplicado”.

Marte dijo que en los últumos seis meses el transporte asumió aumentos de entre un 18% a un 20% en insumos como el gas, los peajes, pólizas de seguros, adquisición de nuevas unidades, repuestos, reparaciones y mano de obra. Otros renglones que también han contribuido a la quiebra del sector, agregó, son el aumento considerable del salario que trae un pasivo laboral, los costos de la alta mecánica y las tasas de interés y del dólar.

Explicó que cada vez que suben los los combustibles, el sector confronta serias dificultades por la carestía de los insumos de manera sorpresiva y galopante, lo que provoca problemas presupuestarios que los obliga a recurrir o a tomar dinero prestado con altos intereses.