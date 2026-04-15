Conatra no subirá el precio de los pasajes; pide congelar el gas

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, informó ayer que pospondrá cualquier aumento en las tarifas del pasaje hasta que el Gobierno analice y responda a una propuesta integral presentada por el sector del transporte, que busca congelar los precios del gasoil regular y el gas licuado del petróleo.

Al ofrecer declaraciones en rueda de prensa, Marte explicó que la “atinada decisión” se tomó pensando en la situación económica de la población de menos ingreso, tras entender que la inestabilidad en la comercialización del barril del petróleo y el aumento de los combustibles son provocados por factores externos generados por el conflicto bélico del Medio Oriente.

“Y por esa situación, entendemos que el pueblo no aguanta un aumento más. Somos conscientes del impacto que tendría un alza en los precios del pasaje en las familias dominicanas, en los choferes y en las amas de casa, por eso daremos un compás de espera para que entre todos, busquemos una salida que no afecte al pueblo, los choferes ni las amas de casa”, dijo.

En la propuesta entregada al Gobierno, Conatra plantea crear una mesa de diálogo con participación del Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, representantes del transporte y organizaciones de consumidores para establecer un mecanismo que amortigüe y estabilice los precios de los combustibles que más impactan la canasta de costos del transporte público.

Exhortó a las autoridades a priorizar el análisis de la propuesta para evitar medidas que afecten el bolsillo de los usuarios y garantizar que la población se mantenga tranquila y apoye al Gobierno. “Nunca cerraremos las puertas. Estamos abiertos al diálogo como garantía de mantener la democracia”, declaró.