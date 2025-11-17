Antonio Marte celebra “acertada” designación de Jhael Isa Tavárez en la OPRET

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, felicitó hoy al presidente Luis Abinader por la designación de Jhael Isa Tavárez como nuevo director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), designación que dijo busca reorganizar a las instituciones vinculadas al Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Señaló que con el nombramiento de Isa Tavárez, dado a conocer esta mañana mediante el Decreto número 652-25, emitido por el Poder Ejecutivo, se busca priorizar la eficacia del servicio y la eficiencia en el manejo de los recursos para la prestación del mismo, procurando que las distintas entidades públicas involucradas trabajen de manera coordinada, oportuna y transparente.

Para el líder del transporte, con esta designación “por fin se abre una oportunidad para reorganizar y optimizar el Sistema Integrado de Transporte, para mejorar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el país”.

Marte, presidente de Conatra, aseguró que el director ejecutivo de OPRET, Jhael Isa Tavárez, egresado del INTEC, cuenta con una gran experiencia y destacó que es un conciliador que además goza del apoyo y la consideración de las demás instituciones que tienen que ver con la implementación de proyectos de transporte público masivo.

“Nuestro sector estará atento y en espera para presentar propuestas para seguir con la modernización del transporte masivo, como corredores, metros y teleféricos”, señaló Marte, al tiempo que reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente con el Gobierno para encontrar soluciones que beneficien al sector transporte y a la población en general, “y así vayamos superando metas que el Gobierno tiene en su agenda para desarrollarlas cuanto antes”.