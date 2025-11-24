Concluye con éxito Expo Constitución

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Tras agotar un amplio programa de actividades que incluyó exhibiciones comerciales, presentaciones artísticas y culturales, así como espacios de networking, la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal clausuró ayer Expo Constitución 2025, cuya actividad contó con la presencia del presidente Luis Abinader.

En el evento se dieron a conocer los tres proyectos ganadores del “Laboratorio de Emprendimiento”, los cuales recibieron un premio metálico de RD$150,000; RD$100,000; y RD$50,000. Resultaron escogidas las iniciativas denominadas Motoconcho RD, Boxsy y REM Industrial. La entrega del premio estuvo a cargo del mandatario, el presidente del órgano cameral, Ramón Montás, y el ministro de la Juventud, Carlos Valdez.

Otro logro importante dado a conocer en la feria es que el aguacate “Oro Verde Cambita”, una variedad que se produce en la comunidad de Cambita recibió del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) la certificación oficial de la Denominación de Origen (DO), un hito que abre nuevas oportunidades de exportación para este reconocido producto agrícola. Expo Constitución tuvo lugar en el Auditorio Mayor del Instituto Politécnico Loyola (IPL).