Condena guerra e insta a República Dominicana apartarse patrocinadores

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pedro Martínez, condenó este martes los conflictos bélicos en diferentes partes del mundo, debido a que solo dejan destrucción y muertes cuando lo que debe prevalecer es la paz y la confraternidad.

En una resolución leída en la sesión ordinaria el diputado nacional de Alianza País, reitera el compromiso de RD con los principios de los derechos humanos y con la aspiración universal de un mundo donde las diferencias se resuelvan con palabras y no con armas.

“Nada busca la República Dominicana al lado de aquellos para quienes la guerra es un negocio. El negocio de la República Dominicana es la paz”, subraya el diputado Martínez.

Entiende que el desarrollo, estabilidad y oportunidades de progreso de esta nación están profundamente ligados a la convivencia pacífica entre las naciones.

Precisa que sectores fundamentales de la economía, como el turismo, solo pueden florecer en un clima de tranquilidad y seguridad.

Recuerda que RD vio disminuir una creciente presencia de turistas provenientes de Rusia y Ucrania, quienes durante años la eligieron como destino para vacacionar. Advierte que entre las consecuencias negativas de la guerra en curso, ya se enfrenta incrementos en los costos del petróleo, lo cual inevitablemente repercute en los precios y en las actividades productivas.

Expone que la política exterior dominicana se sustenta en principios claros como el de la no intervención, norma invariable, consagrado en la Constitución, particularmente en su artículo 3, en el que se reafirma la soberanía de la RD y su compromiso con el respeto entre los Estados.

“Que nuestra generación tenga la valentía de insistir en la paz, incluso cuando el ruido de la guerra parece dominar el escenario internacional, porque la paz no es simplemente la ausencia de guerra, la paz es la presencia de justicia, de dignidad y de humanidad.

Pedro Martínez consideró que la defensa de la vida, de la dignidad humana y de la paz como valores universales deben guiar siempre la acción de los Estados.